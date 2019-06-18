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Переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС отложены до октября

Переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС отложены до октября
19:30 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира: 18 июня Совет ЕС принял решение отложить начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз до октября 2019 года

Европейский Союз отложил до октября переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в блок.

Как сообщает "Европейская правда", такое решение Совет ЕС на уровне министров принял на заседании в Брюсселе во вторник 18 июня.

В своих выводах по итогам заседания Совет ЕС подчеркнул, что принял во внимание рекомендации Европейской комиссии начать переговоры с обеими балканскими странами, учитывая прогресс и выполнения ими необходимых требований.

Однако министры не приняли положительное решение о старте переговоров в июне и отложили его до осени.

"Учитывая временные ограничения и важность этого вопроса Совет вернется к нему, чтобы прийти к четкому и основательного решения как можно скорее и не позднее октября 2019", - говорится в сообщении.

Вопрос о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией должен был войти в повестку саммита ЕС 20-21 июня. В прошлом году этот вопрос отложили до устранения замечаний относительно процесса реформ в двух странах.

Еврокомиссия в мае рекомендовала начать переговоры, учитывая, что Северная Македония и Албания выполнили все требования для этого. 

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Ранее президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что не все государства-члены ЕС готовы начать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией.

Следует отметить, что сегодня в Совете ЕС существует оппозиция к расширению Евросоюза, возглавляемая Францией и Нидерландами.

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ЕС, Евроинтеграция, Албания, Северная Македония.
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