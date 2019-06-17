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Еврокомиссия может приостановить безвиз для отдельных стран: причина

Еврокомиссия может приостановить безвиз для отдельных стран: причина
12:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос сообщил, что в первую очередь это может касаться стран Западных Балкан и Латинской Америки.

ЕС может приостановить безвизовый режим для отдельных стран из-за роста количества просителей убежища, и прежде всего это может касаться стран Западных Балкан и Латинской Америки. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос в интервью газетам группы Funke, сообщает DW.

"Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, недвусмысленное: ваша ответственность - защищать эту привилегию", - подчеркнул еврокомиссар.

В то же время он выразил надежду, что таких крайних мер еще можно избежать.

Как сообщается, в настоящее время количество мигрантов, которые хотят получить убежище в ЕС, в целом снизилось до уровня 2014 года, то есть до начала миграционной кризиса.

"В течение первых пяти месяцев 2019 года зафиксировано около 32 400 таких человек, что на 31 процент меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO), в первые четыре месяца текущего года почти каждое четвертое заявление об убежище в ЕС поступало от гражданина одной из стран, заключивших соглашения с Евросоюзом о безвизовом режиме.

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К примеру, количество претендентов на получение убежища в ЕС из Венесуэлы выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 121 процент, достигнув 14 257 человек, из Колумбии - на 156 процентов (8097 человек), из Албании - на 30 процентов (7138 человек).

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Все по теме:

Безвизовый режим, ЕС, Рост, Приостановление, Страны Латинской Америки, Просители убежища, Страны Западных Балкан.
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