Свежие курсы валют от Нацбанка Украины на 19 июня

Новости Бизнеса: Курс гривни на среду, 19 июня, вырос на 7 копеек по сравнению с курсом на предыдущий день.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2638.8427 2638.8427 (18 июня – 2642.1945)

100 EUR – 2952.0733 (18 июня – 2976.4321)

0.410070 за российский рубль

Как сообщалось, во вторник, 18 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,37/26,39 грн/долл., что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 29,52/29,55 грн/евро, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно сообщению Национального банка Украины, за два месяца украинцы купили валюты онлайн на 23 млн долларов больше, чем продали. Норма закона, которая позволила физическим лицам покупать валюту онлайн, заработала 7 февраля, но Национальный банк начал собирать информацию об объемах покупки весной. Таким образом, полная информация об объемах покупки физическими лицами валюты онлайн есть за апрель и май.