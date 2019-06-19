Правительство обеспечит "теплыми кредитами" 230 тысяч семей

Новости Бизнеса: Правительство Украины выделило 380,6 млн грн на финансирование программы "теплых кредитов".

Кабинет министров Украины выделил 380,6 млн грн на выполнение программы «теплые кредиты» для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Об этом сообщается на правительственном портале.

«Правительство направило 380,6 млн грн на выполнение программы «теплые кредиты» для ОСМД. Это даст возможность получить кредиты около 230 тысячам семей», - говорится в сообщении.

В сообщении со ссылкой на слова вице-премьер-министр - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко сказано, что, благодаря увеличению финансирования программы для ОСМД, в 2019 году еще около 3 тысяч ОСМД (более 230 000 семей) смогут воспользоваться «теплыми кредитами», а общий объем кредитов, которые смогут привлечь ОСМД, составит более 760 млн грн.

По словам Зубко, за время работы программы «теплые кредиты» ею воспользовались почти 600 000 семей. Параллельно работает 140 муниципальных программ, обеспечивающих от 10% до 30% софинансирования энергосберегающих мероприятий, а также программа IQЕnergy, которую финансирует Европейский банк реконструкции и развития. Также в этом году заработал Фонд энергоэффективности, и первые 15 ОСМД тестируют процедуры Фонда энергоэффективности и внедряют проекты по модернизации домов. В дальнейшем фонд сможет обрабатывать около 3000 заявок в год.