Заседание Кабмина 19 июня: какие вопросы рассмотрят министры

Новости Украины: Правительство обсудит проект постановления о мерах по охране общественного порядка во время проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

Кабинет министров в ходе сегодняшнего заседания рассмотрит вопросы организации безопасности во время внеочередных выборов 21 июля. Соответствующие вопросы содержит повестка дня сегодняшнего заседания правительства.

Так, в частности, сегодня члены Кабинета министров запланировали рассмотреть проекты постановлений "О мерах по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в 2019 году" и "О мерах по обеспечению общественной безопасности и порядка во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в 2019 году". Докладывать по этим документам будет министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, члены правительства планируют утвердить проекты постановлений по изменению границ отдельных населенных пунктов, утвердить Протокол между Кабинетом министров Украины и Правительством Литовской Республики о выполнении Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц, а также постановление об имплементации отдельных положений соглашения ВТО.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать обсуждение проекта изменения в Конституцию в части децентрализации. Принципы предлагаемого законопроекта – вездесущность власти, закрепленная финансовая состоятельность громад, формирование исполнительных комитетов на избирательной основе, что, по его мнению, позволит эффективно управлять районами.