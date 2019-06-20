Курс валют от НБУ на 20 июня: доллар и евро упали в цене

Новости Бизнеса: Согласно официальным данным Нацбанка Украины, курс евро и доллара по сравнению с предыдущим днем упал.

Нацбанк Украины в четверг, 20 июня, укрепил официальный курс гривни на пять копеек - до 26,3343 гривни за доллар против 26,3884 гривни за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,5128 грн против 29,5207 грн накануне.

Основные курсы валют на 20 июня установлены на таком уровне:

26.334256 грн за доллар;

29.512801 грн за евро;

0.411610 за российский рубль;

33.153000 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 июня курс всех валют (кроме российского рубля и фунта стерлинга, курс которых вырос) - упал.

Согласно сообщению Национального банка Украины, за два месяца украинцы купили валюты онлайн на 23 млн долларов больше, чем продали. Норма закона, которая позволила физическим лицам покупать валюту онлайн, заработала 7 февраля, но Национальный банк начал собирать информацию об объемах покупки весной. Таким образом, полная информация об объемах покупки физическими лицами валюты онлайн есть за апрель и май.