Курс валют от НБУ на 20 июня: доллар и евро упали в цене

Нацбанк Украины в четверг, 20 июня, укрепил официальный курс гривни на пять копеек - до 26,3343 гривни за доллар против 26,3884 гривни за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,5128 грн против 29,5207 грн накануне.
Основные курсы валют на 20 июня установлены на таком уровне:
По сравнению с 19 июня курс всех валют (кроме российского рубля и фунта стерлинга, курс которых вырос) - упал.
Согласно сообщению Национального банка Украины, за два месяца украинцы купили валюты онлайн на 23 млн долларов больше, чем продали. Норма закона, которая позволила физическим лицам покупать валюту онлайн, заработала 7 февраля, но Национальный банк начал собирать информацию об объемах покупки весной. Таким образом, полная информация об объемах покупки физическими лицами валюты онлайн есть за апрель и май.