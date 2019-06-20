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ЕС выделит Украине почти 30 млн евро на реформы

ЕС выделит Украине почти 30 млн евро на реформы
14:07 Сегодня Телеграф Фото: 112.ua

Новости Бизнеса: В Европейском Союзе приняли решение профинансировать реализацию налоговой и таможенной реформ в Украине.

Украина получит 29,5 миллионов евро от представителей Европейского Союза. Данное решение было принято в рамках внедрения программы по управлению госфинансами в государстве.

Программу EU4PFM поддержали в Центральном агентстве по управлению проектами (Литва) вместе с представителями ЕС в Украине, Минфином, ГФС и ГНС. Как сообщается на сайте Министерства финансов, реформирование системы финансов в стране позволит достигать поставленные Правительством цели в направлении развития экономики.

"Программа помощи ЕС EU4PFM является важным элементом реализации Стратегии, поскольку подкрепит нашу способность воплощать изменения, которые мы считаем настоятельно важным", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

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За выделенные 29,5 миллионов евро планируется реформировать вышеупомянутые реформы и развивать потенциал по управлению госфинансами в IT и HR отраслях. Общий бюджет Стратегии составляет 55 миллионов. Завершить ее реализацию планируется в 2022 году.

Кроме этого, в ведомстве уточняется, что Украина получит поддержку относительно другой части программы EU4PFM, которой заведует SIDA. Помощь будет направлена на реформирование бюджетирования (управление ликвидности, создание эффективной системы бухучета в публичном секторе, повышение точности макропрогноза).

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ЕС, Европейский союз, Реформы, Минфин, Стратегия, Оксана Маркарова.
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