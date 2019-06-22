Курс валют на 22 июня остается стабильным

Новости Бизнеса: Согласно официальным данным Нацбанка Украины, курс евро и доллара по сравнению с предыдущим днем остается без существенных изменений.

22 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,38 грн / долл. - сообщается на сайте Национального банка Украины.

Основные курсы валют на 22 июня установлены на таком уровне:

26.375876 грн за доллар;

29.823203 грн за евро;

0.416100 за российский рубль;

33.450960 грн за фунт стерлингов.

Вчера в Минфине заявили, что дефолта и секвестра государственного бюджета в Украине не будет.

Причиной для объяснений по этому поводу стал низкий уровень поступлений от налоговых и таможенных сборов в период пяти месяцев этого года.

В Минюсте успокаивают: после некоторого снижения производства табака сегодня наблюдается его рост. Это положительно повлияет на поступление средств от акцизов. Также ситуацию с государственными финансами поправит налог на прибыль, поступления от которого растут в связи с улучшением финансовой "погоды" на предприятиях.

К тому же, как отмечают в ведомстве, перевыполнили план поступления от налогов на доходы физлиц. В результате, Нацбанк смог перечислить в государственную казну почти 65 миллионов гривен, что превысил предыдущий прогноз на 17,3 млн грн.