Курс валют на 22 июня остается стабильным

22 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,38 грн / долл. - сообщается на сайте Национального банка Украины.
Основные курсы валют на 22 июня установлены на таком уровне:
Вчера в Минфине заявили, что дефолта и секвестра государственного бюджета в Украине не будет.
Причиной для объяснений по этому поводу стал низкий уровень поступлений от налоговых и таможенных сборов в период пяти месяцев этого года.
В Минюсте успокаивают: после некоторого снижения производства табака сегодня наблюдается его рост. Это положительно повлияет на поступление средств от акцизов. Также ситуацию с государственными финансами поправит налог на прибыль, поступления от которого растут в связи с улучшением финансовой "погоды" на предприятиях.
К тому же, как отмечают в ведомстве, перевыполнили план поступления от налогов на доходы физлиц. В результате, Нацбанк смог перечислить в государственную казну почти 65 миллионов гривен, что превысил предыдущий прогноз на 17,3 млн грн.