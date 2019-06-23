В ПФУ назвали размер средней зарплаты в апреле

Новости Бизнеса: В Пенсионном фонде сообщили, что показатель средней заработной платы для исчисления пенсии установлен на уровне 8 664 гривен 25 копеек.

Средний показатель заработной платы в апреле для исчисления пенсии утвержден в сумме 8 664 грн 25 копеек. Об этом информируют на странице ПФУ в Facebook.

"Показатель средней заработной платы в Украине для исчисления пенсии 8 664 гривни 25 копеек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утвержденный показатель средней заработной платы учитывается для исчисления пенсии в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рост экономики даст возможность увеличить минимальную зарплату в Украине минимум вдвое до $300. Он напомнил, что если зарплата в Украине составляла $50 по состоянию на 1 января 2017 года, то сегодня уже заработная плата $150.