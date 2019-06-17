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Гройсман заявил, что знает как увеличить минимальную зарплату вдвое

Гройсман заявил, что знает как увеличить минимальную зарплату вдвое
05:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Владимир Грйосман: Я знаю как увеличить минимальную зарплату для граждан до $300.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рост экономики даст возможность увеличить минимальную зарплату в Украине минимум вдвое до $300.

"Хотелось бы, чтобы каждый человек, который работает, на минимальном уровне мог получать столько денег чтобы была возможность посетить магазин и купить то, что ему необходимо для собственной жизни. И поэтому когда я пришел премьер-министром, сразу для меня была чрезвычайно важным начать повышать минимальную зарплату в стране. Это удалось сделать, с $50 состоянием на 1 января 2017 года, сегодня уже заработная плата $150. План на ближайшие два года, и я знаю как это можно сделать, чтобы мы достигли минимальной зарплаты в стране в $300. Я говорю о том, что мне реально удалось сделать и о том, что я знаю как можно сделать", – заявил Гройсман в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Он отметил, что печатный станок - это не сценарий работы правительства. "Только тот план, который я реализую несколько лет. Никаких печатных станков! Только экономика - за счет детенизации и инвестиций", - добавил Гройсман.

Напоминаем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что при президенте Владимире Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики, в том числе не без помощи "очищенной" правоохранительной системы.

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Экономика, Зарплата, Премьер, Владимир Гройсман.
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