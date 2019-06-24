Курс валют от НБУ на 24 июня: гривня укрепилась к доллару и евро

Новости Бизнеса: Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, он установлен на таком уровне 26,26 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 24 июня на уровне 26,26 гривни. Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,72 гривни (на 21 июня - 29,82 гривни).

Основные курсы валют на 24 июня установлены на таком уровне:

26.266416 грн за доллар;

29.723076 грн за евро;

0.416070 за российский рубль;

33.237994 грн за фунт стерлингов.

Согласно сообщению Национального банка Украины, за два месяца украинцы купили валюты онлайн на 23 млн долларов больше, чем продали. Норма закона, которая позволила физическим лицам покупать валюту онлайн, заработала 7 февраля, но Национальный банк начал собирать информацию об объемах покупки весной. Таким образом, полная информация об объемах покупки физическими лицами валюты онлайн есть за апрель и май.