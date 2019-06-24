Курс валют от НБУ на 24 июня: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 24 июня на уровне 26,26 гривни. Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,72 гривни (на 21 июня - 29,82 гривни).
Основные курсы валют на 24 июня установлены на таком уровне:
Согласно сообщению Национального банка Украины, за два месяца украинцы купили валюты онлайн на 23 млн долларов больше, чем продали. Норма закона, которая позволила физическим лицам покупать валюту онлайн, заработала 7 февраля, но Национальный банк начал собирать информацию об объемах покупки весной. Таким образом, полная информация об объемах покупки физическими лицами валюты онлайн есть за апрель и май.