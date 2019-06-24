В Минфине сообщили, где в Украине платят самые высокие зарплаты

Новости Бизнеса: Согласно данным Министерства финансов Украины, лидером по размеру зарплаты остается Киев, а самые низкие зарплаты получают в Херсонской области.

Лидером по размеру заработной платы в апреле текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого остается Киев (15,9 тыс грн в месяц), а самые низкие заработные платы наблюдаются в Херсонской области - 7695 грн, что более чем в 2 раза ниже, чем в столице. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов.

"Лидером по размеру заработной платы остается г.Киев (15,9 тыс. грн в месяц). Наиболее динамичный рост заработных плат из ТОП-5 регионов - Днепропетровская область на 24,9%. Самые низкие заработные платы наблюдаются в Херсонской области - 7695 грн , что более чем в 2 раза ниже, чем в Киеве", - говорится в сообщении.

По итогам апреля среди 5 отраслей лидером по размеру заработной платы стала сфера информации и телекоммуникаций (20,5 тыс. грн в месяц).

Наиболее динамичный рост заработных плат из ТОП-5 отраслей также продемонстрировала сфера информации и телекоммуникаций. Самые низкие заработные платы среди агрегированных отраслей экономики наблюдаются в ВЭД "Временное размещения и организация питания» - 6527 грн, что более чем в 3 раза ниже, чем в сфере информации и телекоммуникаций.