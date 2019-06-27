Госдолг Украины в мае сократился более чем на 18 миллиардов гривень

Новости Бизнеса: В мае госдолг Украины сократился на 1,43 млрд долларов.

За май 2019 года объем государственного и гарантированного государственного долга Украины уменьшился в долларовом эквиваленте на 1,43 млрд долл.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минфина.

"В течение мая 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 18,36 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 1,43 млрд долл.", - информирует Минфин.

Так, по состоянию на 31 мая 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 106,49 млрд грн или 78,39 млрд долл, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 308,92 млрд грн (62,14% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 48,71 млрд долл; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 797,57 млрд грн (37,86%) или 29,68 млрд долл.