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Госдолг Украины в мае сократился более чем на 18 миллиардов гривень

Госдолг Украины в мае сократился более чем на 18 миллиардов гривень
00:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В мае госдолг Украины сократился на 1,43 млрд долларов.

За май 2019 года объем государственного и гарантированного государственного долга Украины уменьшился в долларовом эквиваленте на 1,43 млрд долл.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минфина.

"В течение мая 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 18,36 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 1,43 млрд долл.", - информирует Минфин.

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Так, по состоянию на 31 мая 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 106,49 млрд грн или 78,39 млрд долл, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 308,92 млрд грн (62,14% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 48,71 млрд долл; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 797,57 млрд грн (37,86%) или 29,68 млрд долл.

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Украина, Госдолг, Минфин, Долг.
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