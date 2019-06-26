Возвращение РФ в ПАСЕ: подробности скандального решения

Новости мира: 26 июня ПАСЕ большинством голосов проголосовала за возобновление участия делегации из РФ, на что некоторые страны отреагировали решительным протестом.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

После дебатов депутаты ПАСЕ подавляющим большинством отклонила все поправки, предложенные представителями Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и ряда других государств, и утвердили резолюцию в целом. За проголосовали 116 депутатов, 52 - против, 15 воздержались.

Подробная картина голосования, представленная на сайте ПАСЕ, выглядит так: Франция (за - все 16 делегатов), Испания (5 - за), Италия (12 - за, 1 - воздержался), Норвегия (5 - за), Австрия (5 - за), Словакия (3 - за, 1 против), Португалия (3 - за, 1 - против), Сербия (5 - за), Турция (10 - за), Азербайджан (6 - за), Швейцария (4 - за, 1 - против), Германия (11 - за, 2 - против), Молдова (2 - за, 1 - против), Чехия (2 - за, 1 - против, 1 - воздержался), Армения (3 - за, 1 - против) Нидерланды (5 - за, 2 - против), Польша (9 - против, 1 - за), Литва (4 - против), Латвия (3 - против) Эстония (3 - против), Великобритания (8 - против, 2 - за, 3 - воздержались), Швеция (4 - против, 1 - за), Украина (10 - против), Грузия (5 - против).

В соответствии с этим решением, полномочия делегации РФ подтверждены без ограничений. Примечательно, что документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны российского государства и со стороны российского парламента, но ограничился "призывом" выполнить предыдущие резолюции, вынеся отдельно только 5 требований

отпустить 24 украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива;

безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;

безусловно сотрудничать со следствием по катастрофе авиалайнера MH17;

приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей раньше;

сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Предложения Украины расширить этот список новыми нарушением в Крыму и на Донбассе были отклонены.

Комментируя результаты голосования, первый вице-спикер ВР и член украинской делегации Ирина Геращенко раскритиковала позицию Нидерландов.

"А знаете, кто больше всего меня поразил сегодня? Голландские депутаты. На днях международная следственная группа обнародовала результаты трагедии МН 17. Установила причастность россиян к убийству 280 человек. Сегодня голландские депутаты проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Уверена то, что они никогда не встречались с семьями жертв, не были на похоронах останков", - написала Геращенко в Facebook.