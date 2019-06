Волкер прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что Совет Европы отказывается от собственных принципов, возвращая Российскую Федерацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом спецпредставитель США сообщил в микроблоге Twitter.

"Печально, что Совет Европы отказывается от собственных принципов по защите прав человека", - подчеркнул Волкер.

Sad that CoE is abandoning its own principles on human rights...

