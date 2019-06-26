Волкер прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Новости мира: Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер высказался по поводу возвращение России в ПАСЕ.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что Совет Европы отказывается от собственных принципов, возвращая Российскую Федерацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом спецпредставитель США сообщил в микроблоге Twitter.

"Печально, что Совет Европы отказывается от собственных принципов по защите прав человека", - подчеркнул Волкер.

Sad that CoE is abandoning its own principles on human rights... — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 июня 2019 г.

В ПАСЕ подготовили проект резолюции об утверждении полномочий делегации РФ на летней сессии, которая проходит на этой неделе в Страсбурге. В Ассамблее намерены озвучить ряд требований к России, касающихся освобождения украинских моряков и сотрудничества с Совместной следственной группой по расследованию сбивания малайзийского самолета рейса MH17.

Сегодня, 26 июня, народный депутат, член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елена Сотник, сообщала, что в Ассамблее предлагали принять ряд ограничений в отношении российской делегации до января 2020 года. Предлагалось приостановить право РФ на избрание ее представителей в Мониторинговый комитет и бюро Ассамблеи.

Однако, Мониторинговый комитет ПАСЕ не поддержал поправки к проекту резолюции об утверждении полномочий российской делегации, предусматривающие санкции.