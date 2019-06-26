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ПАСЕ намерена снять с РФ остатки санкций

ПАСЕ намерена снять с РФ остатки санкций
10:46 Сегодня Телеграф

Новости мира: Профильные комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы не нашли оснований предлагать ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения.

Профильные комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы рассмотрели вопрос о полномочиях делегации Российской Федерации и рекомендовали подтвердить их без санкций, которые оставались разрешенными после резолюции Ассамблеи. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на решения комитетов.

Отмечается, что Мониторинговый комитет ПАСЕ, рассматривавший вопрос нарушений принципов Совета Европы со стороны России и членов российской делегации, не нашел оснований предлагать ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения.

Регламентный комитет, который разбирался с присутствием в составе делегации РФ депутатов, голосовавших за аннексию Крыма, а также избранных с учетом голосов крымчан, вообще отказался от доклада.

Поэтому полномочия депутатов от России почти гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после скандального решения ПАСЕ, уверены в "Европейской правде".

Возвращение России: ПАСЕ рассмотрит обжалования со стороны Украины и Грузии

Как сообщалось, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен. Принятие резолюции создает возможность для снятия санкций с российской делегации.

Теперь делегация РФ сможет участвовать в работе ассамблеи без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности, прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. Российская делегация подала заявку на участие в текущей сессии ПАСЕ. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что украинская делегация обжаловала полномочия российской делегации в ПАСЕ.

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ПАСЕ, РФ, Снятие санкций, Снятие ограничений.
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