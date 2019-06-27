Официальный курс валют от НБУ на 27 июня: гривня укрепилась на 2 копейки

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины укрепил курс гривни на 27 июня на 2 копейки, за доллар 26,1664 гривны.

Национальный банк Украины на четверг, 27 июня 2019 года, укрепил официальный курс гривни на 2 копейки - до 26,1664 грн за доллар против 26,1910 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,1664 грн за доллар против 26,1910 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 29,7302 грн против 29,8263 грн накануне.

Нацбанк на 27 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2616.6382 (26 июня – 2619.1023)

100 EUR – 2973.0243 (26 июня – 2982.6337)

Как сообщалось, в среду, 26 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,16/26,18 грн/долл., что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Котировки гривни к евро находились на уровне 29,70/29,72 грн/евро, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.