Скачать
Четверг, 27.06.2019
Разумков рассказал о намерении расширить "Нормандский формат"
Разумков рассказал о намерении расширить "Нормандский формат"
Суд поддержал отказ ЦИК регистрировать нардепов от Коммунистической партии
Суд поддержал отказ ЦИК регистрировать коммунистов
Европейские игры: расписание соревнований на 27 июня
Европейские игры: расписание соревнований на 27 июня
Ивана Купала 2019: дата и традиции
Ивана Купала 2019: дата и традиции

Официальный курс валют от НБУ на 27 июня: гривня укрепилась на 2 копейки

Официальный курс валют от НБУ на 27 июня: гривня укрепилась на 2 копейки
09:44 Сегодня Телеграф Фото: НБУ

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины укрепил курс гривни на 27 июня на 2 копейки, за доллар 26,1664 гривны.

Национальный банк Украины на четверг, 27 июня 2019 года, укрепил официальный курс гривни на 2 копейки - до 26,1664 грн за доллар против 26,1910 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,1664 грн за доллар против 26,1910 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 29,7302 грн против 29,8263 грн накануне.

Нацбанк на 27 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

  • 100 USD США – 2616.6382 (26 июня – 2619.1023) 
  • 100 EUR – 2973.0243 (26 июня – 2982.6337) 

Как сообщалось, в среду, 26 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,16/26,18 грн/долл., что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Котировки гривни к евро находились на уровне 29,70/29,72 грн/евро, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Официальный курс валют от НБУ, Курс валют от НБУ на 27 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом
02 Парубий прокомментировал решение ПАСЕ
03 Разведение сил возле Станицы Луганской: Волкер ждет следующего шага от России
04 Семь стран устроили демарш в ПАСЕ из-за возвращения РФ
05 Возвращение РФ в ПАСЕ: подробности скандального решения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
В Украину идет резкое похолодание
Итоги дня 26 июня: ПАСЕ возвращает РФ, обыски в Минобороны, номер партий в бюллетене
Главные новости 26 июня
Исполняется 1000 дней плена Сущенко: как задержали украинца
Сущенко находится ровно 1000 дней в плену
Рецепт дня: рулет из лаваша с творогом и маком
Рецепт дня: рулет из лаваша с творогом и маком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь