Официальный курс валют от НБу на 26 июня: гривна держится на уровне 26,19

Новости Бизнеса: Согласно официальному курсу валют, цена на доллар осталась неизменной, а доллар подешевел на 1 копейку.

Национальный банк Украины на среду, 26 июня 2019 года, установил официальный курс гривни на уровне 26,1910 грн за доллар против 26,1912 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,1910 грн за доллар против 26,1912 грн за доллар во вторник, курс гривны к евро установлен на уровне 29,8263 грн против 29,8423 грн накануне.

Основные курсы валют на 26 июня установлены на таком уровне:

26.191023 грн за доллар;

29.826337 грн за евро;

0.418900 за российский рубль;

33.331102 грн за фунт стерлингов.

Цена за доллар осталась такой же, как и была в предыдущий банковский день – 25 июня. В то же время, главная валюта Евросоюза начала терять в цене и подешевела относительно гривны минимально – на 1 копейку.

Напомним, Национальный банк Украины выведет из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. Помимо этого, НБУ будет постепенно выводить из оборота монету номиналом 25 коп, однако пока она останется платежным средством. Также, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен.