Украинские ЛЭП пройдут модернизацию за кредитные средства ЕБРР

Новости Бизнеса: Украина получит 149 миллионов евро от ЕБРР на модернизацию электросетей.

Украина сможет получить от Европейского банка реконструкции и развития 149 миллионов евро для реализации проекта модернизации сети электропередачи.

Соответствующее распоряжение о целесообразности привлечения займа одобрил Кабинет министров, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что проект реализует ГП "НЭК "Укрэнерго".

Его реализация повысит эффективность и надежность передачи электроэнергии в Западной, Северном, Южном и Центральном регионах Украины, отметили в Минфине.

Также сообщается, что модернизация ключевой инфраструктуры системы передачи - одна из составляющих интеграции украинской энергосистемы к ENTSO-E.

Проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях.

"Комплекс мер, предусмотренных проектом, позволит управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени без постоянного присутствия на объектах оперативного персонала", - говорится в сообщении.

Кроме того, введение цифровых технологий с автоматической системой управления является основой для внедрения разумных сетей энергоснабжения - "Smart Grid".