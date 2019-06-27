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Предприятия по итогам мая должны украинцам 2,7 млрд грн

Предприятия по итогам мая должны украинцам 2,7 млрд грн
18:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Украинские предприятия в мае 2019 года увеличили задолженность по зарплатам до 2,718 млрд.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в мае 2019 года увеличилась по сравнению с апрелем на 3,9% и на 1 июня этого года составила 2,718 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июня текущего года составила 1,540 млрд грн, что на 8,8% больше показателя на 1 мая.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4 173 грн с 3 723 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае 2019 года выросла по сравнению с маем прошлого года на 17,4% - до 10 239 грн.

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Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.

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Зарплата, Долги, Госстат, Задолженность по зарплате.
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