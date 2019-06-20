Зарплата на селе в 2019 году выросла почти на треть

Новости Бизнеса: Почти на 30% выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве в сравнении с 2018 годом.

За год заработная плата в сельском хозяйстве Украины выросла на 27,1%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

Так, в І квартале 2019 года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (в расчете на одного штатного работника - ред.) составляла 7 тыс. 438 грн, что на 28,1% больше, чем в І квартале 2018 года.

Также сообщается, что заработная плата женщин, которые работают в сельском хозяйстве, составляет 86,7% от зарплаты мужчин - 6 тыс. 733 грн и 7 тыс. 764 грн соответственно.

Ранее сообщалось, рост реального ВВП Украины в первом квартале 2019 года в годовом выражении - по сравнению с первым кварталом 2018 года - составил 2,5%, замедлившись с 3,5% кварталом ранее, но оказавшись выше обнародованной ранее оперативной оценки о росте на 2,2%.