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НБУ на 3 июля установил курс доллара на отметке 26.18 грн

НБУ на 3 июля установил курс доллара на отметке 26.18 грн
08:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Официальный курс валют НБУ на 3 июля установлен на следующем уровне.

На 3 июля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,18 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 июля установлены на таком уровне:

  • 26.179033 грн за доллар;
  • 29.584925 грн за евро; 
  • 0.414050 грн за российский рубль; 
  • 33.076848 грн за фунт стерлингов.

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По сравнению со 2 июля курс всех валют снизился.

Напомним, НБУ отменил лимит на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений. Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу 2 млн евро в год.

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НБУ, Нацбанк, Валюта, Курс валют.
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