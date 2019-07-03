НБУ на 3 июля установил курс доллара на отметке 26.18 грн

Новости Бизнеса: Официальный курс валют НБУ на 3 июля установлен на следующем уровне.

На 3 июля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,18 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 июля установлены на таком уровне:

26.179033 грн за доллар;

29.584925 грн за евро;

0.414050 грн за российский рубль;

33.076848 грн за фунт стерлингов.

По сравнению со 2 июля курс всех валют снизился.

Напомним, НБУ отменил лимит на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений. Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу 2 млн евро в год.