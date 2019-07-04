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Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов достиг исторического рекорда

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов достиг исторического рекорда
13:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Нерезиденты за неделю увеличили портфель ОВГЗ Украины еще на 3,9 млрд грн.

Портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности нерезидентов на 4 июля достиг нового исторического рекорда – 60,12 млрд грн по номиналу, в том числе увеличившись по итогам прошедших 2 июля первичных аукционов на 2,71 млрд грн.

Согласно данным, обнародованным Нацбанком, весь прирост традиционно обеспечили гривневые бумаги – 3,91 млрд грн, которых теперь в портфеле нерезидентов на общую сумму 58,21 млрд грн.

Такой приток средств нерезидентов позволил Нацбанку 3 июля после первичных аукционов выкупить на рынке $52 млн, хотя курс гривни все равно укрепился и впервые с апреля 2018 года преодолел уровень 26 грн/$1.

Неделей ранее портфель ОВГЗ нерезидентов увеличился на 4,79 млрд грн, однако тогда небольшую его часть (0,39 млрд грн) обеспечили бумаги в долларах.

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В целом с начала 2019 года портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос на 53,77 млрд грн, или в 9,5 раза.

Как сообщалось, на первичных аукционах 2 июля Минфин привлек 8,04 млрд грн за счет продажи гривневых бумаг.

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НБУ, ОВГЗ, Инвестиции, Облигации, Трейдинг.
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