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Суд разрешил рассчитывать зарплату украинцам в иностранной валюте

Суд разрешил рассчитывать зарплату украинцам в иностранной валюте
12:13 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Верховный суд разрешил определять зарплату украинцам в иностранной валюте, однако оплата по прежнему должна осуществляться в национальной.

В трудовом договоре стороны могут определить размер зарплаты в гривне с указанием эквивалента суммы в иностранной валюте, что не противоречит Гражданскому кодексу Украины.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда.

В постановлении от 26 июня разъяснено, что закон предусматривает обязательность осуществления платежей на территории Украины в национальной валюте, однако не содержит запрета на использование в расчетах размера денежных обязательств иностранной валюты или других расчетных величин. 

В рассматриваемом деле трудовой договор в первой редакции (которую компания признает), предусматривает применение обменного курса евро на день платежа при определении размера заработной платы, подлежащей выплате в гривне, в связи с чем заработная плата заместителя директора общества должна была отвечать по размеру эквиваленту 7,872 тыс евро в гривне на дату выплаты.

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ВС считает безосновательными доводы кассационной жалобы о том, что выполнение положений дополнительного соглашения побуждает компанию нарушать Налоговый кодекс и обязывает платить штрафные санкции, поскольку алгоритм начисления зарплаты заместителю директора после заключения дополнительного соглашения не изменился - в течение всего периода трудовых отношений между сторонами при определении размера зарплаты, выплачиваемой в гривне, подлежал применению обменный курс евро на день платежа.

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Валюта, Суд, Зарплата, Верховный суд.
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