НБУ впервые опубликует прогноз учетной ставки на ближайшие годы

Новости Бизнеса: Нацбанк начнет публиковать прогноз изменения учетной ставки.

Национальный банк Украины 18 июля вместе с объявлением обновленного макропрогноза впервые опубликует прогноз учетной ставки на ближайшие годы.

Об этом сообщается на странице регулятора в сети Facebook.

"В июле вместе с обнародованием очередного макроэкономического прогноза Национальный банк впервые опубликует и прогноз учетной ставки на ближайшие годы", - сказано в сообщении со ссылкой на заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

В НБУ подчеркивают, что обнародование ожидаемой траектории учетной ставки является очередным шагом на пути к более прозрачной и более предсказуемой монетарной политике центробанка, а также залогом лучшего понимания участниками финансовых рынков логики действий НБУ.

"С точки зрения Национального банка, прогноз процентной ставки - это укрепление доверия к монетарной политике. В то же время для участников финансовых рынков это является ценной информацией для принятия инвестиционных решений", - добавили в Нацбанке.

Как сообщалось ранее, члены Комитета Национального банка Украины по монетарной политике допускают продолжение цикла смягчения монетарной политики в случае дальнейшего снижения фундаментального инфляционного давления и улучшения инфляционных ожиданий.

Национальный банк в июне сохранил учетную ставку на прежнем уровне - 17,5% годовых - после того, как в апреле снизил ее впервые за два года. По информации регулятора, это необходимо для предупреждения инфляционных рисков, которые усилились с момента принятия решения в апреле.