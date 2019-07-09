Инфляция в июне замедлилась до 9%

Новости Бизнеса: Инфляция в Украине в июне замедлилась до 9% в годовом выражении

Инфляция в Украине в июне 2019 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2018 года - составила 9%, замедлившись с 9,6% в годовом измерении месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, снижение цен в июне к предыдущему месяцу составило 0,5% после роста на 0,7% в мае к апрелю.

По сравнению с декабрем 2018 года потребительские цены в июне выросли на 3,6%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в июне в годовом выражении снова зафиксирован на овощи – 32,5%, а также на железнодорожный пассажирский транспорт – 24,9%, автодорожный пассажирский транспорт – 24,4%, услуги канализации – 23,9%, услуги водоснабжения - 21,1%, хлеб – 21%.

Снижение цен зафиксировано на яйца (43,2%), фрукты (2,1%), одежду (0,4%), обувь (0,2%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось ранее, инфляция в Украине в мае 2019 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2018 года - составила 9,6%, ускорившись с 8,8% в годовом измерении месяцем ранее.