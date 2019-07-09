Валютная либерализация: НБУ снимает еще одно ограничение

Новости Бизнеса: Украина отменила лимит на репатриацию дивидендов.

Национальный банк Украины (НБУ) заявил об отмене всех ограничений на репатриацию дивидендов для улучшения инвестиционного климата в стране, как это предусмотрено "дорожной картой" по валютной либерализации.

"С 10 июля 2019 года бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере EUR12 млн в месяц для одного юридического лица", – говорится в сообщении центробанка во вторник.

НБУ подчеркивает, что очередное валютное послабление не возымеет негативных последствий для макрофинансовой стабильности.

Как отмечается в пресс-релизе, в первом полугодии 2019 года бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму $1,27 млрд, из которых $1,07 млрд - за счет купленной валюты. Такие объемы перечисления и покупки валюты на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, уточняет центробанк.

"Репатриация дивидендов в целом не оказывают существенного влияния на рынок, ведь покупка валюты на эти цели составляет около 4% от общего спроса клиентов банков на иностранную валюту", – говорится в сообщении.

НБУ напоминает, что отмена лимита на репатриацию дивидендов является третьим существенным валютным ослаблением за последние три недели: до этого регулятор отменил требование обязательной продажи валютной выручки и лимит на финансирование представительств украинского бизнеса за рубежом.

Центробанк уточняет, что указанные изменения по репатриации дивидендов утверждены постановлением правления НБУ № 91 от 9 июля.