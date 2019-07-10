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НБУ планирует обновить украинский платежный рынок

НБУ планирует обновить украинский платежный рынок
13:34 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса: НБУ планирует фундаментально обновить систему законодательного регулирования украинского рынка платежей и перевода средств.

В ближайшее время НБУ планирует ознакомить участников рынка и заинтересованных сторон с концептуальным видение будущего регулирования рынка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Результатом этих встреч должна стать совместная работа над предложениями относительно норм будущего законодательного регулирования.

Так, регулятор намерен гармонизировать с европейским национальное платежное законодательство в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Речь идет о старте процесса имплементации норм европейской директивы PSD2 (по Open Banking) в национальном законодательстве, что усилит конкуренцию на финансовом рынке и будет способствовать инновационному развитию отечественного платежного рынка", - отметили в пресс-службе.

Работа будет проходить с привлечением внешней юридической экспертизы при технической поддержке иностранных доноров.

В частности, Национальный банк планирует:

Ввести ряд новых платежных услуг (финансовых и нефинансовых).

Вместо одной услуги по переводу средств появится 8 новых:

6 финансовых - внесение средств на платежный счет, снятие/списание средств, перевод средств, перевод средств за счет кредита, эмиссия/эквайринг, денежные переводы;

2 нефинансовые - инициирование платежа и услуга предоставления консолидированной информации по платежному счету.

Трансформировать субъектов перевода средств и изменить роли платежных систем.

"В частности, отменить необходимость создания или членства в платежной системе для предоставления платежных услуг. Кроме поставщиков платежных услуг, на рынке должны появиться новые поставщики информационных услуг - инициирование платежа и предоставления консолидированной информации по платежным счету", - добавили в НБУ.

Категоризировать поставщиков услуг.

"Платежные услуги смогут предоставлять банки, платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы, государственные учреждения и т.д.", - пояснили в НБУ.

Также появятся поставщики ограниченных платежных услуг - например, телеком и интернет-операторы, социальные проекты.

Ввести открытый банкинг - безопасный онлайн-доступ к средствам и данным на клиентских счетах для отдельных категорий поставщиков, предоставляющих услуги инициирования платежа и предоставления консолидированной информации по счетам.

Создать новые правила лицензирования и регистрации небанковских учреждений, которые будут предоставлять платежные услуги, а также надзора за ними.

"Речь идет об отмене необходимости предварительного получения статуса финансового учреждения перед обращением в Национальный банк для получения лицензии: статус финансового учреждения предоставляться одновременно с выдачей лицензии", - пояснили в НБУ.

Лицензия на предоставление платежных услуг будет выдаваться в электронной форме, таким же образом будет происходить отчетность и взаимодействие между участниками рынка, добавили в Нацбанке.

Регистрация будет осуществляться за счет включения информации в Единый реестр поставщиков платежных услуг и услуг платежной инфраструктуры.

Создать новое регулирование в сегменте электронных денегпо субъектности их эмитентов и обеспечения операций по их обращения, а также предоставление права небанковским финучреждениям на эмиссию и эквайринг платежных карт, выпуск электронных денег, открытие счетов.

Внедрить платежные счета вместе с процедурой страхования средств пользователей платежных услуг на таких счетах, а также ужесточить требования к защите платежных услуг - в частности, установление требований по усиленной клиентской аутентификации и безопасного удаленного взаимодействия.

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Повысить защиту прав пользователей платежных услуг.

Для этого планируется установить четкие требования к поставщикам об их обязанностях, ввести лимиты ответственности по неавторизованными операциями.

Определить роль НБУ как регулятора рынка платежных услуг.

Как считают в НБУ, именно Нацбанк должен быть наделен правом контролировать предоставление платежных услуг, организовывать работу с обращениями пользователей и другое.

Как отметили в Нацбанке, осуществление таких шагов способствует "осовремениванию госрегулирования в платежной отрасли" и окажет "положительный импульс развитию инновационных бизнес-решений на рынке платежных услуг".

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НБУ, ЕС, Банк, Финансы, Платежи.
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