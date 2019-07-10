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Гройсман нашел 1 млрд для шахтеров: последнее слово за Радой

Гройсман нашел 1 млрд для шахтеров: последнее слово за Радой
14:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Правительство дополнительно направит 1 млрд грн на дотации шахтам и зарплаты шахтерам.

Кабинет министров принял решение о выделение из государственного бюджета дополнительно 1 млрд грн на дотации украинским шахтам и выплату заработных плат шахтерам.

Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы нашли решение, чтобы направить дополнительно миллиард гривен", - сказал он.

По словам премьера, для направления средств нужно, чтобы профильный комитет Верховной Рады согласовал это решение.

Как сообщалось, в государственном бюджете на 2019 год на модернизацию государственных шахт предусмотрено 2,3 млрд грн.

С 1 января 2020 года планируется резкое повышение зарплаты учителям

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что для вывода государственных шахт из убыточности необходимо вложить 2 млрд грн в их модернизацию.

В начале июня Кабинет министров принял решение направить 295 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед шахтерами.

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Шахтеры, Кабмин, Горняки, Зарплаты, Владимир Гройсман.
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