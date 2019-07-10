Гройсман нашел 1 млрд для шахтеров: последнее слово за Радой

Кабинет министров принял решение о выделение из государственного бюджета дополнительно 1 млрд грн на дотации украинским шахтам и выплату заработных плат шахтерам.
Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Мы нашли решение, чтобы направить дополнительно миллиард гривен", - сказал он.
По словам премьера, для направления средств нужно, чтобы профильный комитет Верховной Рады согласовал это решение.
Как сообщалось, в государственном бюджете на 2019 год на модернизацию государственных шахт предусмотрено 2,3 млрд грн.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что для вывода государственных шахт из убыточности необходимо вложить 2 млрд грн в их модернизацию.
В начале июня Кабинет министров принял решение направить 295 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед шахтерами.