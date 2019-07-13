Официальный курс валют НБУ на 13 июля

Новости Бизнеса: Официальные курсы валют по данным НБУ сохранились с показателями предыдущего дня.

На 13 июля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,80 грн / долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 июля установлены на таком уровне:

25.801837 грн за доллар;

29.117373 грн за евро;

0.409590 грн за российский рубль;

32.428303 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 12 июля курс всех валют не изменился.

Напомним, по расчетам Министерства экономического развития, в 2018 году уровень теневой экономики составлял 30% от официального ВВП, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом.