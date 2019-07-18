В НБУ заявили, что проведение выборов не отразится на курсе гривны

Новости Бизнеса: Глава НБУ считает, что проведение парламентских выборов не отразится на курсе гривны.

Проведение парламентских выборов не отразится на курсе гривни, считает глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"Двойные выборы, действительно, несли в себе некоторые ожидания рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никоим образом не повлияло на валютный курс" - сказал Смолий на пресс-брифинге в четверг.

"Он (курс гривны - ред.) как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает делать это сейчас. Укрепление гривни было вызвано, прежде всего, факторами благоприятных условий для нашего экспорта, а также притоком (средств) иностранных инвесторов во внутренние государственные ценные бумаги, что привело к увеличению предложения валюты на рынке и, как следствие, к укреплению гривни", - подчеркнул глава НБУ.