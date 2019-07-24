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Госбюджет Украины в 2019 году недополучил почти 40 млрд

Госбюджет Украины в 2019 году недополучил почти 40 млрд
13:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Общий фонд госбюджета в первом полугодии недополучил 38 млрд грн.

План поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины за январь-июнь 2019 года не выполнен на 38,3 млрд грн, или на 5,2%.

Как сообщается на сайте Счетной палаты Украины, ниже плановых поступления по налогу на добавленную стоимость, чистой прибыли госпредприятий, акцизному налогу с произведенных в Украине товаров. Также не выполнен план поступлений от государственных заимствований и приватизации госимущества.

Отмечается, что в результате план расходов общего фонда госбюджета не выполнен на 42,7 млрд грн. В частности, не проведены в запланированных объемах расходы на обслуживание госдолга, трансферты местным бюджетам и по бюджетным программам министерств обороны, здравоохранения, внутренних дел, социальной политики.

По оценкам Счетной палаты, при сохранении этой тенденции растут риски невыполнения госбюджета по итогам года.

Бюджет Украины за первые пол года сведен с дефицитом

Также сообщается, что в августе Счетная палата утвердит заключение по результатам анализа выполнения госбюджета в первом полугодии.

Как сообщалось, государственный бюджет Украины за январь-июнь 2019 года получил 506,823 млрд грн доходов, что на 26,562 млрд грн, или на 5%, ниже планового показателя на этот период.

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Госбюджет, Бюджет, Бюджет Украины, Счетная палата, Поступления в бюджет.
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