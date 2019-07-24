Госбюджет Украины в 2019 году недополучил почти 40 млрд

Новости Бизнеса: Общий фонд госбюджета в первом полугодии недополучил 38 млрд грн.

План поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины за январь-июнь 2019 года не выполнен на 38,3 млрд грн, или на 5,2%.

Как сообщается на сайте Счетной палаты Украины, ниже плановых поступления по налогу на добавленную стоимость, чистой прибыли госпредприятий, акцизному налогу с произведенных в Украине товаров. Также не выполнен план поступлений от государственных заимствований и приватизации госимущества.

Отмечается, что в результате план расходов общего фонда госбюджета не выполнен на 42,7 млрд грн. В частности, не проведены в запланированных объемах расходы на обслуживание госдолга, трансферты местным бюджетам и по бюджетным программам министерств обороны, здравоохранения, внутренних дел, социальной политики.

По оценкам Счетной палаты, при сохранении этой тенденции растут риски невыполнения госбюджета по итогам года.

Также сообщается, что в августе Счетная палата утвердит заключение по результатам анализа выполнения госбюджета в первом полугодии.

Как сообщалось, государственный бюджет Украины за январь-июнь 2019 года получил 506,823 млрд грн доходов, что на 26,562 млрд грн, или на 5%, ниже планового показателя на этот период.