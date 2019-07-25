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Госдолг Украины в июне вырос в долларах и снизился в гривнах

Госдолг Украины в июне вырос в долларах и снизился в гривнах
13:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: С начала года совокупный государственный долг увеличился в долларовом эквиваленте, но сократился в гривневом.

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5%, или на $1,96 млрд, – до $80,35 млрд.

Как сообщается на сайте Министерства финансов в четверг, в национальной валюте госдолг снизился на 0,19% - до 2,102 трлн грн.

Минфин также уточнил, что прямой государственный долг в июне в долларовом выражении увеличился на 2,74% - до $70,02 млрд (в гривне – на 0,04%, до 1,832 трлн грн), в том числе внешний - на 3,23%, до $40,12 млрд.

Гарантированный государством долг за прошлый месяц возрос на 0,89% - до $10,32 млрд (в гривне – снизился на 1,75%, до 270,11 млрд грн), в том числе внешний – на 0,74%, до $9,92 млрд

В целом с начала года совокупный госдолг Украины увеличился на 2,59% или на $2,02 млрд, однако в гривневом эквиваленте из-за укрепления гривни он сократился на 1,83%, или на 39,26 млрд грн.

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Как сообщил Минфин, благодаря укреплению гривни доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам июня снизилась до 40,94%, в специальных правах заимствования – до 14,88%, тогда как в евро выросла до 10,51%, в гривне – до 32,56%. Кроме того, 0,7% госдолга номинировано иенах, 0,7% - в канадских долларах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает госдолг, в июне укрепился до 26,17 грн/$1 по сравнению с 27,688 грн/$1 на начало года.

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Украина, Доллар, Госдолг, Минфин, Долги, Госдолг Украины.
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