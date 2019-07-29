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В Украине продолжают расти долги по зарплатах

В Украине продолжают расти долги по зарплатах
19:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Задолженность по зарплате в Украине в июне возросла на 5,1%.

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в июне 2019 года увеличилась на 5,1%, с начала года – на 8% и к 1 июля составила 2,858 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

По ее данным, в июне сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий возросла на 10% и к 1 июля достигла 1,695 млрд грн.

Как сообщает статведомство, сокращение задолженности по заработной плате в июне-2019 года зафиксировано во Львовской (на 47,7%), Житомирской (на 23,7%), Тернопольской (на 6,4%), Хмельницкой (на 1,5%), Ривненской (на 1,1%) и Киевской (на 1%) областях.

При этом рост задолженности по выплате зарплаты в минувшем месяце наблюдался в Черновицкой (в 2 раза), Кировоградской (на 41,2%), Волынской (на 30,1%), Днепропетровской (на 15,8%), Харьковской (на 15%), Донецкой (на 13,3%), Сумской (на 6,8%), Ивано-Франковской (на 6,5%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в июне-2019 задолженность по выплате зарплаты сократилась в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 90,4% (до 187 тыс. грн), в сфере информации и телекоммуникаций – на 10,2% (до 5,994 млн грн), сельском хозяйстве – на 6,3% (до 19,299 млн грн), финансовой и страховой деятельности – на 5,3% (до 16,434 млн грн), в сфере временного размещения и организации питания – на 4,2% (до 0,576 млн грн), строительстве – на 2,3% (до 64,511 млн грн), здравоохранении – на 1,1% (до 15,628 млн грн),

За этот год уже изъято более 250 тыс. поддельных евро

В то же время возросла задолженность в сфере госуправления и обороны, обязательного социального страхования – на 20,9% (до 5,699 млн грн), образовании – на 14,3% (до 10,061 млн грн), промышленности – на 6,5% (до 2,299 млрд грн), в сфере операций с недвижимостью – на 1,8% (до 59,105 млн грн).

Официальный курс на 29 июля – 25,439728 грн./$1.

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Госстат, Зарплаты, Долги по зарплатам.
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