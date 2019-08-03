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Суббота, 03.08.2019
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Данилюк назвал условия для проведения налоговой амнистии

Данилюк назвал условия для проведения налоговой амнистии
20:10 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Данилюк рассказал о планах проведения налоговой амнистии.

Украина ведет переговоры с западными партнерами по вопросу проведения налоговой амнистии.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире Радио НВ.

"Да, мы переговоры ведем по этому поводу. Вопрос всегда условий, то есть какая ставка… <...> Первое, она (амнистия капитала, — Ред.) должна дать результат, потому что если посмотреть на примеры других стран, в частности Италии, недавно была амнистия в Молдове проведена, то они не слишком успешны. <...> Очень часто одна из причин — это слабость самой налоговой", — сказал он.

Таким образом, подчеркнул Данилюк, ключевым условием проведения налоговой амнистии является реформирование налоговой службы.

"Вторым, конечно, является ставка, по которой происходит амнистия. <...> Это политический вопрос, на самом деле. И где эта граница, нам еще надо определить. И ключевое, третье: не должны подлежать амнистии деньги, которые заработаны коррупционным путем или каким-то криминальным путем", — добавил секретарь СНБО.

В СНБО прошло заседание "газовой" экспертной группы

Ранее Владимир Зеленский, нынешний президент Украины, во время своей президентской кампании заявлял о поддержке налоговой амнистии.

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СНБО, Александр Данилюк, Налоговая амнистия.
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