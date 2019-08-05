Эксперты прогнозируют, когда доллар может вырасти до 30 гривен

Новости Бизнеса: Октябрь или ноябрь текущего года может ознаменоваться ростом курса на доллар.

После значительного укрепления гривны, осенью 2019 года ожидается рост курса доллара. «Время, когда стоит ожидать этой ситуации, - третья декада октября и первая декада ноября текущего года», - прогнозирует международный экономический эксперт, председатель ОО «Национальный интерес Украины» Игорь Гарбарук, передают "Факты".

Нынешнее же укрепление украинской национальной валюты, по его словам, имеет исключительно спекулятивную основу: «На Украину обратили внимание международные валютные спекулянты, которые, воспользовавшись ситуацией, массово скупили облигации внутреннего государственного займа».

Спекулянты обменяли доллары на гривны и купили ценные бумаги.

А ближе к концу года ожидается обратный процесс - погашение облигаций и обмен украинской валюты на доллары, что и приведет к росту курса американской валюты. «Установление на уровне 17% Нацбанком учетной ставки обеспечит владельцам ОВГЗ сверхприбыль», - считает Игорь Габарук.