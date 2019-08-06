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НБУ нарастил объем внешних активов почти до $22 млрд

НБУ нарастил объем внешних активов почти до $22 млрд
17:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Украина увеличивает объем внешних активов в связи с чистой покупкой валюты.

Международные резервы Украины в июле 2019 года выросли, по предварительным данным, на 5,8% - до $21,840 млрд, благодаря чистой покупке Национальным банком Украины (НБУ) валюты на межбанковском рынке, сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, благоприятная ситуация на валютном рынке, которая сложилась в связи с увеличением интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ, а также сохранение положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта и умеренных объемов импорта обусловили существенное превышение предложения валюты над спросом.

НБУ в июле пополнил международные резервы за счет интервенций на межбанковском валютном рынке на общую сумму $1,271 млрд. В частности, НБУ купил $405,2 млн путем интервенций по лучшему курсу и $865,9 млн - по единому курсу. Интервенций по продаже валюты НБУ в минувшем месяце не проводил.

В июле поступления от размещения ОВГЗ, номинированных в валюте, составили $1,006 млрд. Эти поступления почти полностью компенсировали платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. В прошлом месяце такие расходы составили $1,019 млрд, из которых $941,3 млн были направлены на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, а остальные средства - на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Нерезиденты установили новый рекорд по скупке ОВГЗ

На размер международных резервов также повлияло уменьшение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на $56,6 млн, сообщает НБУ.

По состоянию на 1 августа 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

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НБУ, ОВГЗ, Нацбанк, Международные резервы.
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