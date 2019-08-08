Украинские гособлигаций были скуплены почти на 88 миллиардов гривен

Новости Бизнеса:ОВГЗ вырос на 1,3 миллиарда гривень.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона вырос на 1,3 миллиарда гривень, или на 1,5%, - до 87,7 миллиарда гривень.

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, по сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 81,3 миллиарда гривень, или в 14 раз.

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 11% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 миллиарда гривень, или на 21,7%.