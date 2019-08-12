ФГВФЛ продаст пул активов семнадцати банков-банкротов

Новости Бизнеса:Фонд гарантирования выставляет на торги пул активов семнадцати банков-банкротов.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу крупный пул активов, представленный правами требований по кредитам семнадцати обанкротившихся банков.

Об этом сообщается на сайте фонда.

Так в составе пула находятся активы банков:

"Дельта Банк",

"Финансы и Кредит",

"ВБР",

"Интеграл-банк",

"Энергобанк",

"Надра",

"Кредитпромбанк",

"Имэксбанк",

"Михайловский",

"Диамантбанк",

"Платинум Банк",

"Профин Банк",

"Радикал Банк",

"Укрбизнесбанк",

"Фидобанк",

"Киевская Русь"

"Родовид Банк".

Отмечается, что пул включает активы, которые выставлялись на продажу от 2 до 23 раз, и в среднем просрочка по кредитам превышает 3 года. У многих активов есть проблемы с залогом, а 15% кредитов - беззалоговые.

Стартовая цена установлена на уровне 409,8 млн грн Также сообщается, что торги пройдут 12 сентября по "голландской" модели, а организатор торгов – компаний "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн".

Справка. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 80 банков в Украине.