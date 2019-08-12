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ФГВФЛ продаст пул активов семнадцати банков-банкротов

ФГВФЛ продаст пул активов семнадцати банков-банкротов
16:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Минфин

Новости Бизнеса:Фонд гарантирования выставляет на торги пул активов семнадцати банков-банкротов.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу крупный пул активов, представленный правами требований по кредитам семнадцати обанкротившихся банков. 

Об этом сообщается на сайте фонда.

Так в составе пула находятся активы банков: 

  • "Дельта Банк",
  • "Финансы и Кредит",
  • "ВБР",
  • "Интеграл-банк",
  • "Энергобанк",
  • "Надра",
  • "Кредитпромбанк",
  • "Имэксбанк",
  • "Михайловский",
  • "Диамантбанк",
  • "Платинум Банк",
  • "Профин Банк",
  • "Радикал Банк",
  • "Укрбизнесбанк",
  • "Фидобанк",
  • "Киевская Русь"
  • "Родовид Банк".

Отмечается, что пул включает активы, которые выставлялись на продажу от 2 до 23 раз, и в среднем просрочка по кредитам превышает 3 года. У многих активов есть проблемы с залогом, а 15% кредитов - беззалоговые.

Стартовая цена установлена на уровне 409,8 млн грн Также сообщается, что торги пройдут 12 сентября по "голландской" модели, а организатор торгов – компаний "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн".

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Справка. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 80 банков в Украине.

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Банки, ФГВФЛ, Банкроты.
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