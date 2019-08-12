ФГВФЛ продаст пул активов семнадцати банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу крупный пул активов, представленный правами требований по кредитам семнадцати обанкротившихся банков.
Об этом сообщается на сайте фонда.
Так в составе пула находятся активы банков:
Отмечается, что пул включает активы, которые выставлялись на продажу от 2 до 23 раз, и в среднем просрочка по кредитам превышает 3 года. У многих активов есть проблемы с залогом, а 15% кредитов - беззалоговые.
Стартовая цена установлена на уровне 409,8 млн грн Также сообщается, что торги пройдут 12 сентября по "голландской" модели, а организатор торгов – компаний "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн".
Справка. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 80 банков в Украине.