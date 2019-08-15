Индекс Dow Jones за день упал более чем на 3%

Новости Бизнеса:В США индекс Dow Jones показал максимальное падение почти за год.

В Соединенных Штатах индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что это произошло на фоне того, как на рынке госдолга США зафиксировали инверсию доходностей двухлетних и десятилетних облигаций.

Как уточняет издание, последний раз индекс Dow Jones терял столько пунктов за день в октябре 2018 года.

В то же время S & P 500 в среду потерял 85,72 пункта (-2,39%) - до 2840,6 пункта, а NASDAQ Composite опустился на 242,42 пункта (-3,02%) - до 7773,94 пункта.

В то же время 14 августа около 13:30 по киевскому времени доходность двухлетних казначейских облигаций США впервые с 2007 года превысила доходность десятилетних.

Отмечается, что инверсия наблюдалась короткое время, однако ставки по коротким и длинными бумагами остались на близком друг к другу уровне.