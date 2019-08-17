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В НБУ опровергли информацию об ограничениях на использование средств ФЛП

В НБУ опровергли информацию об ограничениях на использование средств ФЛП
17:32 Сегодня Телеграф НБУ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Национальный банк не планирует ограничивать физлиц-предпринимателей в использовании собственных средств.

Национальный банк не планирует вводить ограничения на использование средств с банковских счетов физическими лицами-предпринимателями.

"Распространенная в СМИ информация о якобы таких планах Национального банка является некорректной интерпретацией норм, содержащихся в проекте изменений к Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов, который был предложен для общественного обсуждения", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка. 

"Действующие требования Инструкции уже и так предполагают, что физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую / независимую профессиональную деятельность должно открыть в банке отдельные счета - для осуществления предпринимательской / независимой профессиональной деятельности и для собственных нужд. Поэтому и сегодня физическое лицо-предприниматель может тратить средства из предпринимательского счета только для осуществления предпринимательской деятельности. Соответственно, норма проекта, на которую ссылаются СМИ, носит технический уточняющий характер и не содержит изменений по существу для физлиц-предпринимателей", - уточняют в НБУ.

В НБУ также пояснили зачем нужно такое уточнение. 

"Налоговый кодекс Украины обязывает банки передавать сообщения об открытии или закрытии счета налогоплательщика - физического лица-предпринимателя или лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, в орган государственной налоговой службы, в котором учитывается налогоплательщик. Указанная норма предусматривает необходимость предоставления информации обо всех счетах налогоплательщиков, как те, что открыты для осуществления предпринимательской деятельности, так и открытые для собственных нужд", - сказано в сообщении. 

"Позиция ГФС основывается на том, что в соответствии с нормами Хозяйственного кодекса Украины, гражданин-предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое в соответствии с законом может быть обращено взыскание для обеспечения выполнения налоговых обязательств такого плательщика. Учитывая изложенное, в данном проекте на общественное обсуждение вынесена уточняющая норма, которая четко разграничивает собственные средства от тех, что были получены от предпринимательской деятельности", - подчеркнули в НБУ. 

Как отмечается, такая норма не запрещает физическому лицу-предпринимателю после уплаты всех налогов и сборов перечислить средства с текущего счета, открытого для осуществления предпринимательской / независимой профессиональной деятельности на текущий счет, открытый для собственных нужд.

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Национальный банк также отмечает, что каких-либо ограничений по использованию средств по текущим счетам в национальной валюте физических лиц - резидентов, открытых для собственных нужд, не предвидится. Они могут осуществлять все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства Украины, но не связанных с осуществлением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.

Окончательная версия изменений в Инструкцию будет принята по итогам общественного обсуждения с учетом предложений и замечаний.

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НБУ, Ограничения, ФЛП.
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