Нацбанк упростил правила выплаты депозитных вкладов по наследству

Новости Украины:Чиновники обнародовали проект новых правила открытия счетов украинцам.

Украинцам станет проще передавать свои вклады наследникам. Национальный банк предлагает разрешить финучреждениям принимать у своих клиентов письменные распоряжения на передачу прав требования по депозиту третьим лицам в случае смерти вкладчика. Соответствующее изменение содержит проект постановления НБУ, размещенный на сайте ведомства 13 августа.

Строго говоря, многие украинские финучреждения прописывали такое право в комплексных договорах обслуживания частных клиентов. Однако до сих пор единого правила для всех банков не было.

В частности, документ предлагает наделить сотрудников банка правом заверения соответствующих распоряжений. То есть написать заявление человек может прямо в отделении, не обращаясь к нотариусу. Его подпишет служащий финучреждения и прикрепит к юридическому делу.

Позаботились в НБУ и о возможном конфликте между банковским распоряжением и завещанием. Прежде всего, чиновники обязали финансистов указывать дату составления вкладчиком распоряжения. Если окажется, что после него человек написал еще и нотариально заверенное завещание, банк должен будет полностью или частично (в тех пределах, которые не противоречат завещанию) выполнить второе.

То же правило будет применяться и в отношении завещаний, по которым все имущество умершего передается конкретному лицу. Если наследник совпадает по обоим документам или завещание было написано до банковского распоряжения вкладчика, депозит отдадут именно ему. В противном случае финучреждение должно будет вернуть деньги указанному в завещании гражданину.