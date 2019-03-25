Налог на наследство: как облагается и сколько необходимо заплатить

Новости Украины: В Государственной фискальной службе подробно рассказали, как облагается полученное наследство.

Как облагается

Если вы получили наследство от члена семьи первой и второй степени родства, то стоимость унаследованной собственности облагается по нулевой ставке налога на доходы физических лиц.

Физическое лицо, которое получает наследство от других родственников, например, родного дяди, тети или просто знакомых платит налог на доходы физических лиц по ставке 5% от стоимости наследуемого.

Если имущество наследует физическое лицо от нерезидента или наследие получается нерезидентом, то стоимость объекта наследства подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц по ставке 18%. Даже если такой нерезидент считается членом семьи первой и второй степени родства.

Кроме налога на доходы физических лиц плательщики должны уплатить военный сбор, который составляет 1,5% от стоимости наследуемого имущества. Исключение имеют лица, получившие наследство, которая облагается по нулевой ставке налога.

Ответственными за уплату налога на доходы физических лиц в бюджет, являются наследники, получившие наследство.