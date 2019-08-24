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Вместо доллара в мире может появиться новая резервная валюта

Вместо доллара в мире может появиться новая резервная валюта
12:54 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Глава Банка Англии Марк Карни предложил создать резервную валюту, ибо опора на доллар может быть слишком рискованной.

Опора на американский доллар в качестве резервной валюты может оказаться слишком рискованной.

Как сообщает CNBC, об этом на ежегодной конференции Федерального резерва в США заявил глава Банка Англии МФ.

Заменой доллару, по его мнению, должна стать новая цифровая валюта, основанная на глобальном корзине товаров. "В многополярном мире вам нужна многополярная валюта", - заявил он.

Карни отмечает, что такая цифровая валюта обеспечит равновесие в системе, в которой некоторые страны перешли к нулевым или отрицательным процентным ставкам, а другие, включая США, оставляют их положительными.

Названы факторы, которые обусловливают укрепление гривны

Марк Карни занимает пост главы британского центрбанка с июля 2013 года. До этого он считался наиболее вероятным новым главой МВФ, однако не получил поддержку от европейских правительств.

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Англия, МВФ, США, Доллар, Банк, Банк Англии, Марк Карни, Цетрбанк.
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