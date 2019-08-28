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Гетманцев: Большой бизнес не сможет уклоняться от налогов

Гетманцев: Большой бизнес не сможет уклоняться от налогов
14:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Сейчас уклонение происходит там, где крупный и средний бизнес реализует товары через ФЛП за наличные, чеки не выдаются, поэтому отследить оборот невозможно.

Даниил Гетманцев, который возглавит комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, обещает сделать все, чтобы большой бизнес не смог уклоняться от уплаты налогов, используя единый налог.

Об этом рассказывает "Украинская правда".

По его словам, "в отношении среднего и крупного бизнеса есть два негативных момента, которые надо устранить". "Первый момент - уклонение от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций.

Речь идет о том, что налоговые резиденты Украины должны иметь возможность уклоняться или платить тут налогов меньше, переводя свою прибыль в низконалоговые юрисдикции", - отметил Гетманцев.

"Сейчас на слуху кейс "Ленинской кузницы". Предприятие было продано за границей. Продано практически не предприятие, а компания, которая владеет этим предприятием. Я не знаю, были ли заплачены налоги с этой сделки за рубежом, но я точно знаю, что в Украине налоги с этой сделки не заплачены.

Сделка была на 300 миллионов долларов. Это огромные деньги. Люди продали в Украине актив на 300 миллионов долларов и не заплатили налоги в украинский бюджет. Это не должно происходить. Мы планируем принять разработанный Министерством финансов законопроект в первые недели работы Верховной Рады", - добавил он.

"Второй негативный момент - исключение использования псевдо-ФЛП, когда большой магазин продает телефон и дает чек от ФЛП. Хотя мы в полном уме и трезвой памяти понимаем, что за день он делает выручку больше, чем лимит, установленный для ФЛП на год. В ресторанах и гостиницах можно встретить двойные чеки", - рассказал финансист "Слуги народа".

По его словам, это можно предотвратить путем введения электронного чека. "Это система учета расчетных операций без установки кассовых аппаратов. Это моя возможность как ФЛП бесплатно скачать программу налоговой и своим смартфоном учитывать любые операции на протяжении дня, выдавая электронный чек потребителю", - пояснил он.

"ФЛП будут учитывать свои операции через систему, которую мы вводим. Мы, кстати, не говорим о том, что она будет вводиться абсолютно по всем видам товаров. Сначала она будет вводиться по товарам, которые наиболее склонны к уклонению.

Если ФОТ за год продает товары на 5 миллионов гривень, пусть продает, но если за день, то это не сможет так работать. Мы сделаем все, чтобы большой бизнес не смог уклоняться от уплаты налогов с использованием модели единого налога", - заявил Гетманцев.

Гетманцев: Мы вводим штрафы в пользу налогоплательщика

Он добавил, что "сейчас уклонение происходит там, где крупный и средний бизнес реализует товары через ФЛП за наличные, чеки не выдаются. Реально отследить оборот невозможно. Е-чек решает эту проблему".

Гетманцев отметил, что систему планируют запустить как можно быстрее: "с 2020 года для отдельных отраслей, но утвердить законодательную базу нужно сразу же".

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Налоги, Президент, Деньги, Гривны, ФЛП, Даниил Гетманцев.
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