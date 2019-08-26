Гетманцев: Мы вводим штрафы в пользу налогоплательщика

Новости Украины:Профильный комитет Рады планирует предложить установление штрафов в пользу налогоплательщика.

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики планирует в первые дни работы Верховной Рады внести законопроект о реформе ответственности за налоговые правонарушения, сообщил претендент на пост руководителя комитета Даниил Гетманцев.

"Одним из первых будет также законопроект о реформе ответственности за налоговые правонарушения... Мы вводим вину в состав налогового правонарушения. То есть когда только за виновное деяние можно привлечь к ответственности", - сказал Гетманцев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Вина устанавливается сначала налоговой в процессе привлечения налогоплательщика к ответственности. А если налогоплательщик считает, что в его действиях нет вины - идет в суд. Суд при отсутствии вины освобождает от ответственности. Не по всем составам – только по тем, где установлены большие штрафные санкции или неуплата налогов (например, 123, 126 статьи Налогового кодекса). Параллельно вводим ответственность государства – штрафы в пользу налогоплательщика", - пояснил он.

По словам Гетманцева, законопроект предполагает пеню за любую просрочку со стороны государства и штрафы за конкретные правонарушения.