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Ликвидация четырех банков Украины продлена на год

Ликвидация четырех банков Украины продлена на год
17:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Минфин

Новости Бизнеса:Фонд гарантирования продлил ликвидацию четырех банков.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию "Укркомунбанка", "Черноморского банка развития и реконструкции", банка "Морской", и "Восточно-промышленного коммерческого банка".

Как сообщается на сайте фонда, срок ликвидации "Укркомунбанка" продлевается до 13 сентября 2020 года, "Черноморского банка развития и реконструкции" (ЧБРР) - до 3 сентября 2020 года, банка "Морской" - до 3 сентября 2020 года, "Восточно-промышленного коммерческого банка" - до 10 сентября 2020 года включительно.

Как известно, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 97 банков.

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За этот период Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков в своем управлении почти 90 млрд грн возмещения по вкладам. По состоянию на 1 мая фонд продолжал ликвидацию 86 банков.

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НБУ, ФГВФЛ, Банк Морской, ЧБРР, Укркомунбанк, Восточно-промышленный коммерческий банк.
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