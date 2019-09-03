Нацбанк увеличил свои ресурсы на 300 млн долларов

Новости Бизнеса:Нацбанк купил больше долларов, чем продал.

Национальный банк Украины в августе купил на межбанковском валютном рынке 316 млн долл., или на 300 млн долл. больше, чем продал.

Согласно данным на сайте НБУ, показатель чистой покупки валюты на межбанке за август в 4 раза ниже показателя за предыдущий месяц, июль, когда регулятор выкупил рекордный объем валюты в объеме 1,271 млрд долл. и не осуществлял ее продажу.

Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 2,978 млрд долл.

Международные резервы Украины на 1 августа составили 21,84 млрд долл., что на 5,8% выше показателя на начало июля.