В Украину начало поступать больше денег

Новости Бизнеса:За первые семь месяцев наши заробитчане перевели на родину свыше $4,2 млрд.

В страну начало поступать больше денег. За первые семь месяцев 2019 года объем переводов в Украину по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 13,2% и достиг $4,2 млрд (106,3 млрд грн.).

Об этом сообщает Минэкономразвития со ссылкой на данные Нацбанка.

Следует отметить, что по информации НБУ, за весь 2018 год украинские гастарбайтеры перевели в нашу страну суммарно $10,88 млрд. А по прогнозам регулятора в 2019-м эта сумма дойдет до $12,6 млрд.

Чиновники считают, что рост денежных переводов не только повлиял на укрепление гривны, но и был одним из факторов, которые простимулировали развитие отечественной розничной торговли вообще. Согласно отчету, на развитие ритейла положительно повлияли еще пять факторов:

Рост покупательной способности домохозяйств.

Улучшение потребительских настроений граждан.

Высокие темпы потребительского кредитования.

Увеличения импорта потребительских товаров.

Умеренная ценовая динамика на потребительском рынке.

В министерстве отчитываются, что в январе-июле все регионы продемонстрировали рост оборота розничной торговли. Больше всего порадовали Винницкая, Тернопольская и Черкасская области. А вот меньше всего – Черновицкая, Черниговская и Херсонская.

Так, интенсивнее всего за первые семь месяцев 2019-го развивалась розничная торговля в следующих областях:

Винницкая – оборот увеличился на 18%.

Тернопольская – на 17%.

Черкасская – на 16,2%.

Одесская – на 15%.

Киевская – на 14,5%.

Хуже всего дела обстоят в следующих: