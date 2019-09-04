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В Украину начало поступать больше денег

В Украину начало поступать больше денег
19:55 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:За первые семь месяцев наши заробитчане перевели на родину свыше $4,2 млрд.

В страну начало поступать больше денег. За первые семь месяцев 2019 года объем переводов в Украину по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 13,2% и достиг $4,2 млрд (106,3 млрд грн.).

Об этом сообщает Минэкономразвития со ссылкой на данные Нацбанка.

Следует отметить, что по информации НБУ, за весь 2018 год украинские гастарбайтеры перевели в нашу страну суммарно $10,88 млрд. А по прогнозам регулятора в 2019-м эта сумма дойдет до $12,6 млрд.

Чиновники считают, что рост денежных переводов не только повлиял на укрепление гривны, но и был одним из факторов, которые простимулировали развитие отечественной розничной торговли вообще. Согласно отчету, на развитие ритейла положительно повлияли еще пять факторов:

  • Рост покупательной способности домохозяйств.
  • Улучшение потребительских настроений граждан.
  • Высокие темпы потребительского кредитования.
  • Увеличения импорта потребительских товаров.
  • Умеренная ценовая динамика на потребительском рынке.

В министерстве отчитываются, что в январе-июле все регионы продемонстрировали рост оборота розничной торговли. Больше всего порадовали Винницкая, Тернопольская и Черкасская области. А вот меньше всего – Черновицкая, Черниговская и Херсонская.

Так, интенсивнее всего за первые семь месяцев 2019-го развивалась розничная торговля в следующих областях:

  • Винницкая – оборот увеличился на 18%.
  • Тернопольская – на 17%.
  • Черкасская – на 16,2%.
  • Одесская – на 15%.
  • Киевская – на 14,5%.

Нацбанк увеличил свои ресурсы на 300 млн долларов

Хуже всего дела обстоят в следующих:

  • Черновицкая – 0%.
  • Черниговская – 1,7%.
  • Херсонская – 2,3%.
  • Закарпатская – 2,4%.
  • Полтавская – 2,5%.
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НБУ, Украина, Нацбанк, Денежные переводы.
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