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Смолий рассказал, что нужно сделать для удешевления кредитов для бизнеса

Смолий рассказал, что нужно сделать для удешевления кредитов для бизнеса
06:52 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Глава НБУ рассказал, что удешевление кредитов в Украине зависит от судебной реформы и законов о защите прав кредиторов.

Чтобы удешевить кредиты для бизнеса, а также ипотечные кредиты, в Украине необходима имплементация законов о защите прав кредиторов и проведение судебной реформы.

Об этом рассказал журналистам глава Национального банка Украины Яков Смолий 5 сентября.

Кроме того, по словам Смолия, для снижения кредитных ставок необходимы также качественные реестры и соответствующий доступ специальных регистраторов для внесения в них изменений.

"В комплексе это даст возможность снизить стоимость ресурсов для кредитования субъектов хозяйствования и ипотечного кредитования", - отметил глава Нацбанка.

Он добавил также, что "по стоимости ресурсов это абсолютно реальные цифры".

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"Если мы задекларировали учетную ставку на уровне 8% и (добавить – ред.) маржу, которую закладывают банки, снизив существующие риски до 3-4%, то чисто математически можно получить 12%. Но само снижение учетной ставки является необходимым условием, однако недостаточным, чтобы стоимость ресурса для кредитования была на таком уровне", - сказал глава НБУ.

Глава центробанка подчеркнул, что в комплексе имплементация законов о защите прав кредиторов, проведение судебной реформы и качественные реестры позволят снизить стоимость ресурсов для кредитования бизнеса и ипотечного кредитования.

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НБУ, Кредиты, Яков Смолий.
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